I nuovi lanciatori europei Vega C e Ariane 6 pronti al decollo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) “Con la spedizione delle strutture di volo diC, in Guyana francese, la campagna di lancio è vicina al kick off per il lancio previsto a maggio 2022”. A darne notizia è Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio, la società che realizza in Italia, a Colleferro, il. Anche per l’6 si avvicina il momento del lancio inaugurale, per ora previsto verso la seconda metà del 2022. Insieme, l’6 e ilC andranno a costituire la nuova generazione di vettori, chiamata al difficile compito di competere con i campioni americani (SpaceX in testa) e l’ascesa cinese. Per Avio, inoltre, il nuovo anno si apre con la sigla di tre contratti per il lancio di satelliti rispettivamente con l’Agenzia spaziale italiana (Asi), il Centre national d’études spatiales (Cnes) ...