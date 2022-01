Homo Sapiens, Bella da morire e gli altri successi: chi sono? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gli Homo Sapiens sono un gruppo rock italiano che ha conquistato un grande successo negli Settanta. Ecco chi sono e quali sono i loro successi. Questo pomeriggio gli Homo Sapiens saranno ospiti nel salottino di Serena Bortone per parlare della loro carriera artistica. Il gruppo musicale italiano ha avuto un grandissimo successo in passato con Leggi su youmovies (Di venerdì 21 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gliun gruppo rock italiano che ha conquistato un grande successo negli Settanta. Ecco chie qualii loro. Questo pomeriggio glisaranno ospiti nel salottino di Serena Bortone per parlare della loro carriera artistica. Il gruppo musicale italiano ha avuto un grandissimo successo in passato con

Advertising

CorriereCitta : Gli Homo Sapiens: chi sono, età, carriera del gruppo musicale, canzoni, membri e formazione - skifezzagds : TW questo contenuto ottiene materiale sensibile per l’homo sapiens supremus può causare epilessia, cecità momentane… - Aerdna3091 : #OggiEUnAltroGiorno #21Gennaio Affetti Stabili Carolina Rey, Romina Carrisi, Natalia Titova, Pino Strabioli Al pia… - stefanodonno75 : Hashtag Available da un'idea di Stefano Donno : Mostra Fotografica 2022 'The Homo Sapiens' -