Gli Aristogatti: la Disney a lavoro su una versione più moderna

La Disney prosegue il suo lavoro nel rivisitare tutti i suoi classici animati con nuovi adattamenti. Il prossimo sarà un grande classico: Gli Aristogatti.

Will Gluck e Keith Bunin scriveranno la sceneggiatura del progetto. Gluck (regista di Peter Rabbit) sarà anche produttore attraverso la sua casa di produzione Olive Bridge Entertainment. Dal momento che il progetto è ancora in una fase di sviluppo iniziale, non si sa molto sulla natura della pellicola e non è chiaro se arriverà al cinema o su Disney+. Con dei gatti per protagonisti, la politica adottata da Disney potrebbe essere la stessa di Lilli e il vagabondo e quindi approdare direttamente su Disney+.

