Giuliano Gilardi ucciso in camera da letto | un chewing gum tra le lenzuola riapre il caso

Advertising

MarilandTorino : RT @Agenzia_Ansa: Riaperto dopo 10 anni cold case ad Aosta. Individuato il dna presente sulla gomma da masticare trovata nel letto di Giuli… - Agenzia_Ansa : Riaperto dopo 10 anni cold case ad Aosta. Individuato il dna presente sulla gomma da masticare trovata nel letto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuliano Gilardi

commenta Svolta nell'omicidio di, ucciso il 27 dicembre 2011 a Saint - Christophe, a pochi chilometri da Aosta. A più di dieci anni di distanza, è emerso che il Dna presente su una gomma da masticare trovata nel ...Il dna presente sulla gomma da masticare trovata nel letto dinel giorno in cui fu ucciso a coltellate, il 27 dicembre 2011 a Saint - Christophe (Aosta), appartiene a Salvatore Agostino, uno dei quattro indagati nel fascicolo per omicidio ...Il caso di Giuliano Gilardi si riapre dopo più di dieci anni. Il Dna ricavato dalla gomma da mastica trovata nel letto del 61enne appartiene a Salvatore Agostino, uno dei quattro indagati nel fascicol ...AOSTA - Dieci anni fa, Giuliano Gilardi, 60 anni, ex dipendente della Cogne Acciai Speciali, veniva ucciso, alle prime luci dell'alba, in una fredda mattina del ...