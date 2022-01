GF Vip | Soleil Sorge spiazza su Alex Belli | “Abbiamo un rapporto telepatico”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il triangolo della Casa, formato dalle coinquiline vipe Delia Duran insieme all’ex promesso sposo di quest’ultima,, continua a far parlare di sé, dentro e fuori il contesto Gfvip. Un messaggio aereo sull’amore trae lo squalificato dal gioco esploso al reality, apparso nei cieli della Casa, divide i vip e anche il pubblico. Laè al settimo cielo per la sorpresa aerea, tanto da dirsi connessa conoltre lo spazio e il tempo, e c’è chi tra gli altri vip sostiene che quest’ultimi dovrebbero dichiararsi innamorati. Ma una parte della Casa comincia a schierarsi contro, ritenendola complice di un tradimento dinei riguardi di Delia, in particolare Manila Nazzaro, che appare sempre più ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP a salvarsi è... Soleil! #GFVIP

L'ingresso di Delia Duran nella casa del GF ha rotto alcuni equilibri, già fragili, all'interno del reality. Barù e Sophie lo fanno notare a Manila, difendendo Soleil Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Dreams' from Bensound. Fonte studio GF non perde l' occasione per rimarcare la mancanza di rispetto della principessa. Jessica spettegola della situazione tra Sophie ed Alessandro con Federica, Giacomo e.