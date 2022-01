e-Football | al via l’Italian ProClub Challenge

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 21 gennaio 2022) IPC, ovvero: 32 team divisi in 8 gironi, 5 caster, 10 gare live. Il campo? Quello di e-naturalmente. Nonostante tutto il trambusto in casa Konami, saranno presenti tantissimi tra i club più blasonati nella modalità Pro Club. Simbolo di una community con un enorme amore per il gioco. Questo è solo l’incipit del progetto massiccio organizzato da 10Esports e Top Players, in collaborazione con Musashi Fc PesTeam. Da lunedì 24 gennaio, ogni settimana, saranno giocate 10 partite in contemporanea per una diretta gol ambiziosa, degna delle migliori giornate di Serie A. Gli organizzatori hanno pensato a tutto e anche di più. Non solo gioco ma anche interviste, approfondimenti sulle giornate appena passate e tantissimi ospiti in live. La squadra dei caster (la versione online del classico telecronista) che accompagnerà le live di tutto l’IPC, giocato su ...