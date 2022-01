Dopo Katia Ricciarelli tocca anche a lei: brutto colpo per Nathaly (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip sta vivendo un momento un po’ teso e gli scontri tra chi è ancora all’interno del reality e chi invece è uscito stanno creando molti malumori. Nathaly Caldonazzo ha fatto il suo ingresso da poco ma ha già scombussolato gli equilibri. Ma stavolta sembra che le parole usate avranno conseguenze. Nathaly Caldonazzo-AltranotiziaNathaly Caldonazzo è entrata fin da subito nelle dinamiche del reality di Canale 5 ed ha avuto modo di stringere amicizie ma anche antipatie. La gieffina si è lasciata andare a parole pesanti su qualcuno che però non ha accettato e Dopo Katia Ricciarelli ora tocca a lei. Di cosa si tratta? Nathaly Caldonazzo, brutto colpo per la ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip sta vivendo un momento un po’ teso e gli scontri tra chi è ancora all’interno del reality e chi invece è uscito stanno creando molti malumori.Caldonazzo ha fatto il suo ingresso da poco ma ha già scombussolato gli equilibri. Ma stavolta sembra che le parole usate avranno conseguenze.Caldonazzo-AltranotiziaCaldonazzo è entrata fin da subito nelle dinamiche del reality di Canale 5 ed ha avuto modo di stringere amicizie maantipatie. La gieffina si è lasciata andare a parole pesanti su qualcuno che però non ha accettato eoraa lei. Di cosa si tratta?Caldonazzo,per la ...

Advertising

Lellamark : RT @tuseicomeme: Il gruppetto:le selassie, miriana , natalie ecc.. ne hanno dette di ogni su Katia e Manila , chiedevano la squalifica, col… - smaowsmeow90 : @_Overgron_ @smoking_wendy Soleil è stata vicina a Lulú quando ? Quando stava male per Manuel ma alle spalle la per… - Eli780251181 : @Francy727406661 La situazione è ben diversa ma ok. Soleil si è dispiaciuta che in un momento di sconforto (in pisc… - liccardo2293 : RT @tuseicomeme: Il gruppetto:le selassie, miriana , natalie ecc.. ne hanno dette di ogni su Katia e Manila , chiedevano la squalifica, col… - apperoequindi : @samanta_012 Sole ha respinto Manila dopo averla vista con D e dopo che Katia le ha detto 'e Manila l'ha pure abbra… -