Diretta Grande Fratello Vip: puntata di venerdì 21 gennaio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Diretta Grande Fratello Vip 6 di venerdì 21 gennaio. In arrivo nuove sorprese per i concorrenti in gara. Chi abbandonerà la Casa? Diretta Grande Fratello Vip 6: la trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip riserva nuovi chiarimenti e scontri tutti da scoprire. Chi abbandonerà la Casa questa sera? Leggi anche –> manila nazzaro lorenzo insultato per la sorpresa di questa sera ecco le sue parole video L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di venerdì 21 gennaio 2022)Vip 6 di21. In arrivo nuove sorprese per i concorrenti in gara. Chi abbandonerà la Casa?Vip 6: la trentaseiesimadelVip riserva nuovi chiarimenti e scontri tutti da scoprire. Chi abbandonerà la Casa questa sera? Leggi anche –> manila nazzaro lorenzo insultato per la sorpresa di questa sera ecco le sue parole video L'articolo 361magazine.

Advertising

rtl1025 : ?? È appena cominciato un viaggio unico con @AmorosoOF. Da oggi su RTL 102.5, in prima serata, andranno in onda set… - rtl1025 : ?? @AmorosoOF, SPOILER scaletta del grande concerto di San Siro, che si terrà il 13 luglio 2022… - 361_magazine : - fabiofabbretti : #GFVIP: la 36esima puntata in diretta minuto per minuto su - LauraPalmieri9 : RT @Radio3tweet: Dieci anni senza #VincenzoConsolo: venerdì #21gennaio un'intera giornata dedicata al grande scrittore siciliano, con una d… -