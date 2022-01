Delticom vende il business in Nord America e si concentra sull’Europa

Leggi su cityroma

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 14 gennaio,AG ha firmato un contratto per la vendita della sua partecipazione di maggioranza inNorthInc. con Tire Capital LLC. La società di vendita online di pneumatici con sede ad Hannover, in Germania, prevede di ricevere tra i 7,5 e gli 8 milioni di dollari per la sua partecipazione del 75% nella controllata statunitense e conta di finalizzare il contratto nella seconda metà di febbraio. L’obiettivo dichiarato diper i prossimi anni è quello di espandere la propria quota di mercato in Europa ere gli investimenti nel vecchio continente e la vendita diNorthrafforza sia la sua base azionaria che la sua liquidità. Pneusnews.it. L'articolo proviene da City Roma News.