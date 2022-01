Delia Duran | “Al GF Vip per trovare un altro | mi piaci tu” La reazione del coinquilino

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Venerdì scorso, quando è entrata nella Casa,ha detto ad Alfonso Signorini e pubblico di essere entrata al GF Vip 6 per essere riconquistata da Alex Belli. L’altra notte, invece, ha svelato un retroscena sul suo ingresso. Parlando in camera da letto con le coinquiline, la modella venezuelana ha raccontato che sarebbe dovuta entrare nella Casa come concorrente mentre Alex Belli era ancora tra i vipponi. “Io sarei dovuta entrare quando Alex era ancora dentro. Gli autori mi avevano contattata come concorrente e avevo detto di sì per salvare io mio matrimonio”. Ovviamente a quel punto tutte si sono quindi chiesti come mai non abbia fatto questa mossa e: “Poi hanno cambiato idea e mi hanno stoppata. Qui alla fine decidono loro”.: “Mi piace ...

Niente da fare, trae Barù non c'è traccia di chimica artistica e non sembra che i due riescano ad instaurare un rapporto. Il gieffino continua a lanciare frecciatine alla nuova arrivata, insinuando che sia ...Nella casa del GF Vipha cercato inaspettatamente di trovare un punto d'incontro con Soleil Sorge.Anticipazioni GF Vip, venerdì 21 gennaio: accadrà in questa puntata, scontri, e tantissimi colpi di scena, con la decisione del pubblico.Le tensioni all'interno della casa del GF Vip non mancano mai e, in queste ultime ore, Barù non ha perso occasione per sparare a zero contro Delia Duran, la compagna di Alex Belli. Nei giorni scorsi i ...