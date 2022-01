Decreto sostegni e bollette, ok del governo: la bozza in Pdf (Di venerdì 21 gennaio 2022) Approvato dal Consiglio dei ministri il Decreto legge per i nuovi sostegni alle attività in crisi per il Covid e per contenere i prezzi delle bollette . Nel Decreto anche la cig scontato per hotel e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Approvato dal Consiglio dei ministri illegge per i nuovialle attività in crisi per il Covid e per contenere i prezzi delle. Nelanche la cig scontato per hotel e ...

