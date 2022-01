Covid, per alcune attività non sarà necessario il Green Pass (Di venerdì 21 gennaio 2022) Se a partire da ieri è obbligatorio essere in possesso almeno del Green Pass Base (tampone negativo) per poter andare dal parrucchiere o dall’estetista, per gli altri esercizi commerciali le cose andranno diversamente. È quanto stabilito nel nuovo Dpcm firmato nelle scorse ore dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Stando a quel riporta l’Ansa, infatti, dal 1 febbraio prossimo non sarà necessario essere muniti di Certificazione Verde per accedere a tutte quelle attività considerate essenziali per il cittadino. Dunque, se da un lato, entro la stessa data, gli over 50 dovranno aver inderogabilmente iniziato il ciclo di vaccinazione primario, dall’altro, coloro che non vorranno (o non potranno) sottoporsi alla somministrazione del siero anti-Covid potranno comunque vedersi garantiti i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Se a partire da ieri è obbligatorio essere in possesso almeno delBase (tampone negativo) per poter andare dal parrucchiere o dall’estetista, per gli altri esercizi commerciali le cose andranno diversamente. È quanto stabilito nel nuovo Dpcm firmato nelle scorse ore dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Stando a quel riporta l’Ansa, infatti, dal 1 febbraio prossimo nonessere muniti di Certificazione Verde per accedere a tutte quelleconsiderate essenziali per il cittadino. Dunque, se da un lato, entro la stessa data, gli over 50 dovranno aver inderogabilmente iniziato il ciclo di vaccinazione primario, dall’altro, coloro che non vorranno (o non potranno) sottoporsi alla somministrazione del siero anti-potranno comunque vedersi garantiti i ...

