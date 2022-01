Cos' è il Fascicolo Sanitario Elettronico FSE e come funziona - GUIDA

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cos Fascicolo

Gazzetta del Sud

... però, si legge nelle carte e nei verbali depositati neldel processo dove è finito pure ...ha spiegato Lombardo - Diventa particolarmente rilevante perché nel verbale del 1996 spiega che'...E nella prima giornata sono oltre mille finora le persone che hanno caricato sul...'è cambiato? Niente'.Visto l’elevato numero di positivi tra i bambini e i ragazzi in età scolare, l’Azienda Usl di Piacenza ha attivato un nuovo percorso di presa in carico ...A Parma e provincia oltre il 55% dei cittadini ha il FSE. Paglioli: “Chi non lo ha ancora fatto, attivi il fse! Uno strumento utile per tutti" ...