Campionato Invernale di Vela di Napoli | torna la Coppa Ralph Camardella

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo il lungo stop di quasi un mese e mezzo, dovuto alle festività natalizie, riparte il cinquantesimodid’altura di: domenica 23 gennaio si assegna la, messa in palio dal Circolo Canottierie dal Circolo Nautico Posillipo, organizzatori della regata., la storia Il trofeo è intitolato ad uno degli “storici” Presidenti del Canottieri – il quattordicesimo, per l’esattezza – nonché esperto velista. Avvocato, nato ail 19 maggio del 1931,fu eletto, nel 1987, Presidente della Canottieri, di cui era Socio Benemerito. L’anno dopo, fece parte dei Commissari Straordinari ...

Advertising

NauticaReport : Campionato Invernale Vela Napoli: domenica 23 gennaio domenica 23 gennaio la Coppa Ralph Camardella… - susydigennaro : RT @napolimagazine: A NAPOLI - Campionato Invernale di Vela, Coppa Ralph Camardella - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: A NAPOLI - Campionato Invernale di Vela, Coppa Ralph Camardella - petrazzuolo : RT @napolimagazine: A NAPOLI - Campionato Invernale di Vela, Coppa Ralph Camardella - napolimagazine : A NAPOLI - Campionato Invernale di Vela, Coppa Ralph Camardella -

Ultime Notizie dalla rete : Campionato Invernale

Nautica On Line

L'ultima vittoria inè arrivata contro la Ternana il 27 ottobre e successivamente a ... che prima della sostaha raccolto gli stessi punti del Pisa capolista. Con una partita da ...... dopo alcune annate da grande protagonista delcadetto. A Lucca si respirava l'aria del ... Alle 14:30, orario consueto per una partitadi quell'epoca, andavano in campo due ...La 20a giornata di Serie BKT su DAZN si apre venerdì 21 alle 20:30 con l’anticipo Parma-Frosinone e si conclude domenica 23 ...I primi 20 giorni della sessione invernale di calciomercato sono stati caratterizzati da pochissimi sussulti in casa Bari. Sono solo due le operazioni completate, ed entrambe cessioni: ...