Basket, Eurolega 2021-2022: l'Olimpia Milano cala il tris, CSKA Mosca battuto per la seconda volta in stagione! (Di venerdì 21 gennaio 2022) l'Olimpia Milano cala il tris di vittorie in Eurolega! La banda di Ettore Messina espugna di forza la Megasport Arena di Mosca battendo il CSKA per 57-67, al termine di una partita intensa e molto fisica. I meneghini fanno così due su due in stagione contro i russi, cogliendo la tredicesima vittoria su 19 partite disputate in Europa in questa stagione. Col successo di questa sera l'Armani Exchange vola al terzo posto in classifica, dietro alle due spagnole Barcellona e Real Madrid. Ottava sconfitta invece per la squadra di coach Itoudis, che scivola al settimo posto (12-8 lo score). Sugli scudi i due americani Devon Hall e Troy Daniels, che chiudono con 13 punti a testa (4/6 da due per Hall e 4/7 dall'arco per il numero 30).

