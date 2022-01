Auto in fiamme nella notte a Forino, indagano i Carabinieri (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoForino (Av) – Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per l’incendio divampato questa notte a Forino. Le fiamme hanno completamente distrutto una Citroen C2 e si sono propagate su una Fiat Punto parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano ed i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Sono in corso accertamenti da parte deiper l’incendio divampato questa. Lehanno completamente distrutto una Citroen C2 e si sono propagate su una Fiat Punto parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti idella Compagnia di Baiano ed i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

