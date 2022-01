ASCOLTI TV 20 GENNAIO 2022 | DOC 30 | 6% TRIPLICA ROMA-LECCE 10 | 9% | DEL DEBBIO 7% | HARRY POTTER 6 | 6% | MATANO 18 | 9% VS D’URSO 13 | 5% | PICCO 8 | 2 MILIONI PER SOLITI IGNOTI

(Di venerdì 21 gennaio 2022)TV 20· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 3883 36.88PT – 9766 39.16 M E D I A S E T24 – 3479 33.05PT – 8141 32.64 Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1216 20.99UnoMattina – 1140 19.00Storie Italiane – 1057 17.60Storie Italiane – 1087 15.50È Sempre Mezzogiorno – 1916 16.20Tg1 – 3591 23.17Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1996 13.00Oggi è un Altro Giorno – 1899 13.90Paradiso delle Signore – 2145 17.81Tg1 – xPres. Vita in Diretta – 2182 17.50Vita in Diretta – 2639 18.87L’Eredità – 3502 20.49L’Eredità – 5142 25.28Tg1 – 5804 25.02– 5993 23.82Doc: Nelle Tue Mani – 7006 28.56 + 6422 33.00 3900 26.76 + 3781 31.31 907 29.21 + 893 33.03 4437 33.00 + 3945 37.53Porta a Porta – 1206 14.90 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1145 19.66Mattino 5 News – 1075 ...

Advertising

sissiisissi2 : RT @DocNelleTueMani: ??#Ascolti TV?? Nella serata di ieri, giovedì 20 gennaio 2022, su @RaiUno la seconda puntata di #DOCNelleTueMani2 ha i… - _portamivia_ : RT @DocNelleTueMani: ??#Ascolti TV?? Nella serata di ieri, giovedì 20 gennaio 2022, su @RaiUno la seconda puntata di #DOCNelleTueMani2 ha i… - Angelapalmas2 : RT @DocNelleTueMani: ??#Ascolti TV?? Nella serata di ieri, giovedì 20 gennaio 2022, su @RaiUno la seconda puntata di #DOCNelleTueMani2 ha i… - Dreamy_092 : RT @DocNelleTueMani: ??#Ascolti TV?? Nella serata di ieri, giovedì 20 gennaio 2022, su @RaiUno la seconda puntata di #DOCNelleTueMani2 ha i… - DocNelleTueMani : ??#Ascolti TV?? Nella serata di ieri, giovedì 20 gennaio 2022, su @RaiUno la seconda puntata di #DOCNelleTueMani2 h… -

Ultime Notizie dalla rete : ASCOLTI GENNAIO

... La7 PiazzaPulita conduce Corrado Formigli : Tv8 Sarah La ragazza di Avetrana : Nove Redemption " Identità nascoste : Sky Uno MasterChef Italia 11 :tv giovedì 202022: Access ...Tv 202022. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ...Qualcuno pensava che ci sarebbe stato un crollo negli ascolti di Doc-Nelle tue mani 2. Il motivo? Molti spettatori si erano detti stanchi del fatto che anche in una serie tv si parlasse di covid. E in ...La richiesta: "L'insula in area Spiriticchio sia reintegrata nel Parco Nazionale del Gargano. Forze politiche locali profondano un impegno totale teso a scongiurare questa ennesima beffa" ...