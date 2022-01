Tsunami Tonga, ‘Aquaman’ nuota 27 ore per salvarsi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tonga scopre ‘Aquaman’. Un uomo di 57 anni, trascinato dalle onde dello Tsunami provocato dall’eruzione sottomarina del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, ha nuotato 27 ore per tornare sulla terraferma. Lisala Folau, come riferisce Sky News, si trovata sull’isola di Atata – popolata da appena 60 persone – ed era impegnato a verniciare la propria abitazione quando è stato sorpreso dalle onde. Attorno alle 19 di sabato scorso, l’uomo ha cercato riparo su un albero. Quando è sceso, però, è stato travolto dall’acqua ed è stato trascinato a largo. “Galleggiavo, sballottato qua e là dalle onde che arrivavano senza sosta”, il racconto di Folau, condizionato anche da problemi di deambulazione. L’uomo ha raccontato di aver nuotato per circa 7,5 km fino alle coste dell’isola di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022)scopre. Un uomo di 57 anni, trascinato dalle onde delloprovocato dall’eruzione sottomarina del vulcano Hunga-Hunga Ha’apai, hato 27 ore per tornare sulla terraferma. Lisala Folau, come riferisce Sky News, si trovata sull’isola di Atata – popolata da appena 60 persone – ed era impegnato a verniciare la propria abitazione quando è stato sorpreso dalle onde. Attorno alle 19 di sabato scorso, l’uomo ha cercato riparo su un albero. Quando è sceso, però, è stato travolto dall’acqua ed è stato trascinato a largo. “Galleggiavo, sballottato qua e là dalle onde che arrivavano senza sosta”, il racconto di Folau, condizionato anche da problemi di deambulazione. L’uomo ha raccontato di averto per circa 7,5 km fino alle coste dell’isola di ...

