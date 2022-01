Tornano freddo, pioggia e neve: da quando (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tornano freddo, pioggia e neve fino a quote basse al Centro-Sud. Dopo alcuni giorni di assoluta stabilità atmosferica, ecco che il tempo sull’Italia è destinato a mutare ancora una volta: tra oggi e domani venerdì 21 gennaio correnti artiche riusciranno a fare breccia nell’anticiclone, dando vita a una nuova fase di maltempo che travolgerà le nostre regioni centro-meridionali. Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo.it, comunica che i primi segnali di una svolta si noteranno chiaramente già nel corso della giornata odierna, quando un vortice ciclonico sospinto da gelide correnti artiche sposterà il suo baricentro dalla Francia verso est, dando vita a un generale peggioramento dello scenario meteorologico: le piogge bagneranno gran parte delle regioni del Centro e il basso Tirreno. Tornerà ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022)fino a quote basse al Centro-Sud. Dopo alcuni giorni di assoluta stabilità atmosferica, ecco che il tempo sull’Italia è destinato a mutare ancora una volta: tra oggi e domani venerdì 21 gennaio correnti artiche riusciranno a fare breccia nell’anticiclone, dando vita a una nuova fase di maltempo che travolgerà le nostre regioni centro-meridionali. Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo.it, comunica che i primi segnali di una svolta si noteranno chiaramente già nel corso della giornata odierna,un vortice ciclonico sospinto da gelide correnti artiche sposterà il suo baricentro dalla Francia verso est, dando vita a un generale peggioramento dello scenario meteorologico: le piogge bagneranno gran parte delle regioni del Centro e il basso Tirreno. Tornerà ...

