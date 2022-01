Todi | elicottero AM soccorre boscaiolo infortunato

Advertising

Agenparl : Comunicato Stampa - Todi: elicottero Aeronautica Militare soccorre boscaiolo infortunato) - - PerugiaToday : Boscaiolo ferito resta intrappolato in una forra: recuperato dal Sasu e trasportato in ospedale con l'elicottero -

Ultime Notizie dalla rete : Todi elicottero

... per soccorrere un boscaiolo rimasto ferito in un'area boschiva molto impervia in località Casemasce, nel Comune di. L'militare, uno dei velivoli della Forza Armata sempre pronti al ...Sasu in azione nel pomeriggio di ieri (mercoledì 19 gennaio) in località Casemasce di, dove un boscaiolo infortunatosi è rimasto bloccato in un'area molto impervia, all'interno di ...l'...Boscaiolo cade in una gola profonda al tramonto. Sono state particolarmente complesse le operazioni di recupero del taglialegna che, al termine dell'attività, è scivolato all'interno di una forra in z ...I finanzieri del Comando Provinciale di Perugia e della Sezione Aerea di Pratica di Mare hanno proceduto al sequestro preventivo di un’area di circa 2.500 metri quadri, situata ...