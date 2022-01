The Resident 4, anticipazioni 21 gennaio 2022: Conrad e Nic si sposano (Di giovedì 20 gennaio 2022) The Resident non subirà nessuna pausa ed anzi proseguirà la sua programmazione con la messa in onda della quarta stagione che prenderà il via il 21 gennaio 2022 su Rai due a partire dalle 22.20 circa. La prima puntata del medical drama sarà composta dagli episodi: Finché morte non ci separi e Il tribunale di Mina Okafor e partirà dal matrimonio di Nic e Conrad. Poi attraverso una serie di flashback vedremo i medici del Chastain Park alle prese con la pandemia da Covid-19. Subito dopo, però, verremo catapultati in un mondo ideale in cui il terribile virus ha smesso di mietere vittime anche se i medici saranno alle prese con una crisi economica senza precedenti. The Resident 4, trama 21 gennaio 2022: il matrimonio di Conrad e Nic La quarta stagione di ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Thenon subirà nessuna pausa ed anzi proseguirà la sua programmazione con la messa in onda della quarta stagione che prenderà il via il 21su Rai due a partire dalle 22.20 circa. La prima puntata del medical drama sarà composta dagli episodi: Finché morte non ci separi e Il tribunale di Mina Okafor e partirà dal matrimonio di Nic e. Poi attraverso una serie di flashback vedremo i medici del Chastain Park alle prese con la pandemia da Covid-19. Subito dopo, però, verremo catapultati in un mondo ideale in cui il terribile virus ha smesso di mietere vittime anche se i medici saranno alle prese con una crisi economica senza precedenti. The4, trama 21: il matrimonio die Nic La quarta stagione di ...

