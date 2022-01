Sanremo | Donatella Rettore e Ditonellapiaga pronte a far ballare il pubblico

(Di giovedì 20 gennaio 2022)e Margherita Carducci, in arte, saranno tra i protagonisti della prossima edizione del Festival di. Un duo quasi inaspettato il loro, ma che sembra promettere bene. Nella prima conferenza stampa in diretta dale due artiste che presto saliranno sul palco dell’Ariston sono apparse già cariche eper divertirsi durante la loro performance. Chimica sarà il pezzo che le due artiste porteranno in scena. “Uno spettacolo, una botta di allegria ed energia. Noi siamo le più spudorate del Festival“, così ha esorditodurante l’incontro con la stampa quando le è stato chiesto cosa bisogna aspettarsi dal loro pezzo. Un brano che nasce dalla penna di, ispirata ...

Advertising

enroboh : @gippu1 Libera (Donatella Milani - Sanremo '84) --> Giacomo Libera - bolli_donatella : RT @LoredanaBerte: Finalmente svelato, il mio duetto con Achille Lauro: il 4 Febbraio a Sanremo canteremo “Sei Bellissima”. Non vedo l’ora… - HOMIClDALQUEEN : donatella rettore duettava con la rappresentante di lista a sanremo 2021 > partecipante a sanremo 2022 margherita… - litaslife_026 : RT @biforuta_: amando molto lo stile e il progetto con cui marghe e donatella rettore stanno andando a sanremo - biforuta_ : amando molto lo stile e il progetto con cui marghe e donatella rettore stanno andando a sanremo -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Donatella

...superospite al Festival diElisa " "What a feeling" (Irene Cara da Flashdance) Le Vibrazioni " "Live and let die" (Paul McCartney) con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio...Le cover di2022 Elisa - What a Feeling di Irene Cara Dargen D'Amico - La bambola di Patty Pravo Gianni Morandi - Medley con Mousse T Ditonellapiaga conRettore - Nessuno mi può ...Da Loredana Bertè a Gianluca Grignani, da Nek a Fiorella Mannoia, da Arisa a Malika Ayane. E poi sorprese come Vinicio Capossela, al suo esordio al Festival di Sanremo, e Cosmo. Si allunga ...L’artista ha voluto spiegare il perché di questo passaggio: “Sono stata cresciuta dalle suore – racconta con il sorriso Rettore – con questa canzone mi sono rifatta di tutto quello che ho subito dal l ...