Rincari bollette di luce e gas, tutti gli interventi in arrivo in Consiglio dei Ministri: gli ultimi dettagli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si fa sempre più vicino il momento in cui il Governo approverà il pacchetto di soluzioni contro il rialzo dei prezzi nelle bollette di luce e gas. Alcune delle proposte avanzate nei giorni scorsi potrebbero non trovare spazio nell’immediato: ecco come potrebbe configurarsi questo intervento. Caro bollette di luce e gas, quali misure varerà il Governo e quali saranno escluse In vista dell’imminente Consiglio dei Ministri, a Palazzo Chigi si è svolta una riunione tra il premier Mario Draghi e i Ministri dell’Economia Daniele Franco, dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Le misure più probabili che potrebbero essere varate contro i Rincari nelle bollette di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si fa sempre più vicino il momento in cui il Governo approverà il pacchetto di soluzioni contro il rialzo dei prezzi nelledie gas. Alcune delle proposte avanzate nei giorni scorsi potrebbero non trovare spazio nell’immediato: ecco come potrebbe configurarsi questo intervento. Carodie gas, quali misure varerà il Governo e quali saranno escluse In vista dell’imminentedei, a Palazzo Chigi si è svolta una riunione tra il premier Mario Draghi e idell’Economia Daniele Franco, dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Le misure più probabili che potrebbero essere varate contro inelledi ...

