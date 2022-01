Quirinale, Salvini “Centrodestra compatto, Berlusconi sarà fondamentale” (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sto proseguendo gli incontri, la certezza che ho è che il Centrodestra ragionerà e voterà compatto dall'inizio alla fine. Il ruolo di Berlusconi è e sarà sarà fondamentale. Ci sono ottimi riscontri e sono fiducioso”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Roma. Quindi sul caro bolletta, ha aggiunto: “Stiamo pressando perchè arrivi nei prossimi giorni il decreto bollette, qualcuno pensa che ho l'ossessione per le bollette ma non è una ossessione di Salvini ma di milioni di italiani, soprattutto imprese. Il prossimo decreto contro il caro energia sarà destinato interamente a chi ha le imprese con rateizzazione, blocco aumenti e richiesta alle aziende che producono e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sto proseguendo gli incontri, la certezza che ho è che ilragionerà e voteràdall'inizio alla fine. Il ruolo diè e. Ci sono ottimi riscontri e sono fiducioso”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, nel corso di un punto stampa a Roma. Quindi sul caro bolletta, ha aggiunto: “Stiamo pressando perchè arrivi nei prossimi giorni il decreto bollette, qualcuno pensa che ho l'ossessione per le bollette ma non è una ossessione dima di milioni di italiani, soprattutto imprese. Il prossimo decreto contro il caro energiadestinato interamente a chi ha le imprese con rateizzazione, blocco aumenti e richiesta alle aziende che producono e ...

