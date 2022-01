Per Grillo non finiscono i guai: processo il 13 giugno per aggressione a giornalista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen – Beppe Grillo va a processo. Non certo per la recentissima indagine Moby, quanto per un fatto di cronaca più remoto, come reso noto dall’Ansa. Grillo a processo per aggressione I guai per il fondatore del Movimento 5 Stelle non finiscono mai. Beppe Grillo è imputato e andrà dunque a processo per aggressione. Questo dopo lo sprofondamento del figlio Ciro nell’accusa di stupro di gruppo, così come della stessa indagine Moby sulle influenze illecite, emersa in questi giorni. I fatti risalgono al 7 settembre 2020. Grillo era a Marina di Bibbona, inseguito dal giornalista Francesco Selvi della trasmissione in onda su Rete4 Diritto e Rovescio. Secondo Selvi, finito al pronto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen – Beppeva a. Non certo per la recentissima indagine Moby, quanto per un fatto di cronaca più remoto, come reso noto dall’Ansa.perper il fondatore del Movimento 5 Stelle nonmai. Beppeè imputato e andrà dunque aper. Questo dopo lo sprofondamento del figlio Ciro nell’accusa di stupro di gruppo, così come della stessa indagine Moby sulle influenze illecite, emersa in questi giorni. I fatti risalgono al 7 settembre 2020.era a Marina di Bibbona, inseguito dalFrancesco Selvi della trasmissione in onda su Rete4 Diritto e Rovescio. Secondo Selvi, finito al pronto ...

Advertising

riotta : Al di là inchiesta su Beppe Grillo resta la furba fascinazione che tanti imprenditori italiani ebbero per M5S Casal… - ilriformista : Il traffico di influenze illecite è un mostro giuridico ‘nato’ per volontà di Beppe #Grillo e Alfonso #Bonafede: un… - BentivogliMarco : Puntualmente, cadono dentro le buche che loro stessi han scavato. L'ultima è lo scempio del #trafficodiinfluenze .… - elvise1657 : RT @MisssFreedom: Per dimostrare il reato di traffico di influenze la Procura ha bisogno di un messaggio dal quale emerga che Onorato, con… - UgoVolli : RT @mimmomazzei: Hanno indagato Grillo per traffico di influenze. Meno male che Travaglio non se ne è accorto. Pensa se no il dispiacere. -