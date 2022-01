Per Alverez interesse serio, idea per Tagliafico: le ultime di calciomercato in casa Napoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti, il quale ha rilasciato delle considerazioni generali sul calciomercato del Napoli. Alvarez? Operazione per giugno, si cerca di giocare in anticipo. In Italia Napoli e Fiorentina sono interessate, non ci risulta le milanesi. Giocatore giovane e bravo, il suo procuratore il tour europeo lo ha già iniziato con 6 mesi. Foto: Getty – Nicolas Tagliafico Terzino? Mi viene difficile pensare che Mario Rui possa essere ceduto a meno che non vada via lui. Tagliafico è sicuramente un’opzione su cui si sta lavorando. L’intenzione è quella di prenderlo in prestito ma l’Ajax lo valuta 6-7 milioni di euro. Parisi? Mi piace moltissimo, impatto importante in Serie A e il ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti, il quale ha rilasciato delle considerazioni generali suldel. Alvarez? Operazione per giugno, si cerca di giocare in anticipo. In Italiae Fiorentina sono interessate, non ci risulta le milanesi. Giocatore giovane e bravo, il suo procuratore il tour europeo lo ha già iniziato con 6 mesi. Foto: Getty – NicolasTerzino? Mi viene difficile pensare che Mario Rui possa essere ceduto a meno che non vada via lui.è sicuramente un’opzione su cui si sta lavorando. L’intenzione è quella di prenderlo in prestito ma l’Ajax lo valuta 6-7 milioni di euro. Parisi? Mi piace moltissimo, impatto importante in Serie A e il ...

Advertising

Spazio_Napoli : Per Alverez interesse serio, idea per Tagliafico: le ultime di calciomercato in casa Napoli -