Oroscopo di Branko 21 gennaio: venerdì di gioie in amore e lavoro (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ariete – Oggi siete in grado di risolvere ogni problema con facilità, ma occhio perché torneranno a galla vecchie emozioni. E farete fatica a tenere a bada i nervi! Toro – Oggi siete in grado di cambiare idea su qualche decisione, che forse avete preso troppo di fretta. Il cielo promette grandi cose, ma forse è meglio modificare ed eliminare le cattive abitudini! Gemelli – Siete ottimisti, in grado di guardare da più prospettive. Le feste stanno per arrivare, ma dovete essere meno duri con voi stessi. E con gli altri, soprattutto! Cancro – Non riuscite a sopportare gli insensibili e ora state capendo il gioco sporco di alcune persone che vi circondano. Cercate di lavorare su di voi!

