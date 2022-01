Napoli, Mertens avvisa De Laurentiis: «Io resto, qui sono un uomo felice. Segno tanto e rinnovo» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il calciatore del Napoli Dries Mertens ha parlato del rinnovo di contratto con il club azzurro Dries Mertens, attaccante del Napoli, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato del rinnovo di contratto con il club azzurro. RESTARE A Napoli – «Spero che sia questa la mia ultima tappa calcistica. Io sto qua. Ho un contratto con opzione a favore del club. Aspetto e poi si vedrà. So che esistono due strade, una è quella dell’addio. E so anche che nel momento in cui sarà inevitabile salutarsi, a casa Mertens piangeranno tutti, io, Kat, anche il bambino, mi creda. Io qui sono un uomo felice e lo è la mia famiglia. Ma bisogna essere realisti e pratici: il Napoli potrebbe non ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il calciatore delDriesha parlato deldi contratto con il club azzurro Dries, attaccante del, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato deldi contratto con il club azzurro. RESTARE A– «Spero che sia questa la mia ultima tappa calcistica. Io sto qua. Ho un contratto con opzione a favore del club. Aspetto e poi si vedrà. So che esistono due strade, una è quella dell’addio. E so anche che nel momento in cui sarà inevitabile salutarsi, a casapiangeranno tutti, io, Kat, anche il bambino, mi creda. Io quiune lo è la mia famiglia. Ma bisogna essere realisti e pratici: ilpotrebbe non ...

