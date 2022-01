Miriana Trevisan sconvolta dalle parole di Delia Duran: “Una cosa peggiore …” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Da quando Delia Duran è entrata all’interno della casa del Grande fratello, sembra che in molti siano rimasti piuttosto stupiti da alcune dichiarazioni da lei fatte in queste giorni. Sin da quando è entrata in casa, la moglie di Alex Belli sembra si sia molto avvicinata a Miriana Trevisan. Già nella prima notte di permanenza all’interno della casa, la donna pare che parlando con la Trevisan le abbia confessato qualcosa di molto intimo e personale tanto da lasciare la stessa gieffina senza parole. Adesso però qualcosa è cambiato. Delia Duran e Miriana Trevisan sempre più vicine La showgirl ad ogni modo, si è mostrata particolarmente comprensiva e vicina alla Duran ed ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 gennaio 2022) Da quandoè entrata all’interno della casa del Grande fratello, sembra che in molti siano rimasti piuttosto stupiti da alcune dichiarazioni da lei fatte in queste giorni. Sin da quando è entrata in casa, la moglie di Alex Belli sembra si sia molto avvicinata a. Già nella prima notte di permanenza all’interno della casa, la donna pare che parlando con lale abbia confessato qualdi molto intimo e personale tanto da lasciare la stessa gieffina senza. Adesso però qualè cambiato.sempre più vicine La showgirl ad ogni modo, si è mostrata particolarmente comprensiva e vicina allaed ...

Advertising

PasqualeMarro : #MirianaTrevisan confessione sotto le coperte: “Lui ha il…” - T_Belz : RT @Maty9722: Dopo aver goduto ieri perché finalmente Manila é tornata da lei, ora deve capire come fare per staccare anche Sophie da Solei… - C_o_l_e_t_t_e_8 : RT @TheBitchesAcc: Sole che parla di quanto fosse legata a Nicola,non vi perdonerò mai per avermelo divisi per una miriana trevisan?????? #gfv… - AntoSoleKat : RT @turututiti: Un messaggio per le fan di MIRIANA @PMirigliani in quanto madre ha diritto anzi ci ha messo pure tanto a difendere suo fig… - turututiti : RT @turututiti: Un messaggio per le fan di MIRIANA @PMirigliani in quanto madre ha diritto anzi ci ha messo pure tanto a difendere suo fig… -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan Miriana Trevisan si confida con Nathaly Caldonazzo: 'Mi sento presa in giro' Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan dubbiosa sul dietrofront di Delia Duran: 'Ci stai prendendo in giro, se continui così non ti parlo più' Delia Duran continua a far discutere da quando ha fatto il suo ingresso nella ...

Gfvip 6, Miriana Trevisan incanta il pubblico con la sua danza: 'Magnetica e sexy...' Uno scatto sui social dell'ex velina Miriana Trevisan ha fatto scalpore sul web. La showgirl è seguita sul programma Grande Fratello Vip da molti spettatori che poi la sostengono anche sul web. Miriana Trevisan, classe 1972, esordisce ...

Grande Fratello Vip, volano stracci tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan (VIDEO) ComingSoon.it Soleil Sorge su Miriana Trevisan: “l’ho sgamata!” Continuano i battibecchi tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan: l'influencer racconta a Nathaly Caldonazzo le ragioni della loro reciproca antipatia ...

Miriana Trevisan sconvolta dalle parole di Delia Duran: “Una cosa peggiore Da quando Delia Duran è entrata all'interno della casa del Grande fratello, sembra che in molti siano rimasti piuttosto stupiti da alcune dichiarazioni da lei fatte in queste giorni. Sin da quando è e ...

Grande Fratello Vip,dubbiosa sul dietrofront di Delia Duran: 'Ci stai prendendo in giro, se continui così non ti parlo più' Delia Duran continua a far discutere da quando ha fatto il suo ingresso nella ...Uno scatto sui social dell'ex velinaha fatto scalpore sul web. La showgirl è seguita sul programma Grande Fratello Vip da molti spettatori che poi la sostengono anche sul web., classe 1972, esordisce ...Continuano i battibecchi tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan: l'influencer racconta a Nathaly Caldonazzo le ragioni della loro reciproca antipatia ...Da quando Delia Duran è entrata all'interno della casa del Grande fratello, sembra che in molti siano rimasti piuttosto stupiti da alcune dichiarazioni da lei fatte in queste giorni. Sin da quando è e ...