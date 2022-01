Miriana Trevisan non si fida più di Delia Duran: cambio di strategia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Vi abbiamo detto che nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 6 sono cambiati nuovamente gli equilibri. Delia Duran infatti, dopo aver detto di voler lasciare Alex Belli, è sembrata tornare sui suoi passi, ammettendo di essere troppo innamorata per poterlo fare. Queste parole hanno colpito in modo particolare le altre vippone che le erano state vicine in queste ore. Le più sconvolte, da alcune parole di Delia sono state Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. Dopo le parole della Duran, nel pomeriggio, hanno quindi iniziato a credere che forse, sia tutta una grande recita e a non fidarsi più totalmente. Parlando insieme nel bagno, Miriana e Nathaly si sono dette pronte a cambiare strategia: non si esprimeranno più su questa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 20 gennaio 2022) Vi abbiamo detto che nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 6 sono cambiati nuovamente gli equilibri.infatti, dopo aver detto di voler lasciare Alex Belli, è sembrata tornare sui suoi passi, ammettendo di essere troppo innamorata per poterlo fare. Queste parole hanno colpito in modo particolare le altre vippone che le erano state vicine in queste ore. Le più sconvolte, da alcune parole disono statee Nathaly Caldonazzo. Dopo le parole della, nel pomeriggio, hanno quindi iniziato a credere che forse, sia tutta una grande recita e a nonrsi più totalmente. Parlando insieme nel bagno,e Nathaly si sono dette pronte a cambiare: non si esprimeranno più su questa ...

Advertising

sonoariete_ : RT @paolettatrash: rendiamo la schiena di miriana fucking trevisan patrimonio mondiale #gfvip #miriana - cleoliv24 : Credevamo di averle viste tutte in questi anni ma i peggiori rimangono i fans della Trevisan che come lei per difen… - Rov64827300 : RT @cleoliv24: I fans della Trevisan che non accettano che la loro 'Queen' pesta ?? e inventano cose su video tagliati e poi loro stessi non… - kpxrry : miriana trevisan e nathaly caldonazzo - ParliamoDiNews : Miriana Trevisan su Delia: `Scioccata da quello che mi ha rivelato` #miriana #trevisan #delia #scioccata #rivelato -