Loredana Lecciso conferma la trattativa con L'Isola dei Famosi e fa un altro nome (Di giovedì 20 gennaio 2022) Loredana Lecciso è stata contattata per partecipare alla prossima edizione de L'Isola dei Famosi con sua figlia Jasmine Carrisi! Dopo avervi anticipato i nomi di Carmen Di Pietro ed Ilona Staller (che dovrebbero naufragare accompagnate dai loro primogeniti, Alessandro Iannoni e Ludwig Maximilian Koons), anche Loredana Lecciso dovrebbe volare oltreoceano con sua figlia Jasmine Carrisi. Questo almeno è il desiderio di Mediaset. A confermare la volontà degli autori è stata proprio Loredana Lecciso, come riportato dal portale GossipeTv. "L'Isola dei Famosi? Me l'hanno chiesto ma l'ho già fatta, mi è piaciuta. A dire il vero, non ho ancora detto di no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più, ..."

