LIVE Gambia-Tunisia 1-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Ablie Jallow firma la vittoria degli Scorpioni nel recupero. Pagelle e highlights (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.59 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 21.58 LE Pagelle DEL Gambia: Gayè 8; Janko 6, Jagne 6, Colley 6, Gomez 6, Sundberg 6.5, Mu. Barrow 7, Bobb 6,5, Mo. Barrow 6, Jallow-Mbye 8, Sohna 6. Ct. Saintfiet 7. LE Pagelle DELLA Tunisia: Ben Said 6; El Abdi 6,5, Mathlouthi 5,5, Laidouni 5,5, Talbi 6, Ifa 6, Skhiri 6, Slimane 6, Jaziri 5, Khaoui 6, Rafia 6. Ct. Kebaier 6. 21.55 Finisce dunque con una vittoria del Gambia all’ultimo respiro. La squadra di Tom Saintfiet chiude dunque al secondo posto nel girone B con 7 punti alla pari del Mali ma con una ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.59 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 21.58 LEDEL: Gayè 8; Janko 6, Jagne 6, Colley 6, Gomez 6, Sundberg 6.5, Mu. Barrow 7, Bobb 6,5, Mo. Barrow 6,-Mbye 8, Sohna 6. Ct. Saintfiet 7. LEDELLA: Ben Said 6; El Abdi 6,5, Mathlouthi 5,5, Laidouni 5,5, Talbi 6, Ifa 6, Skhiri 6, Slimane 6, Jaziri 5, Khaoui 6, Rafia 6. Ct. Kebaier 6. 21.55 Finisce dunque con unadelall’ultimo respiro. La squadra di Tom Saintfiet chiude dunque al secondo posto nel girone B con 7 punti alla pari del Mali ma con una ...

zazoomblog : LIVE Gambia-Tunisia 0-0 Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: finisce il primo tempo! - #Gambia-Tunisia #Coppa #d’Africa - Africansoccerup : #Afcon2021 live scores: Mali 1 (Haidara) - 0 Mauritania* Gambia 0 - 0 Tunisia* #TotalEnergiesAFCON2021 - Africansoccerup : #Afcon2021 live scores: Mali 0 - 0 Mauritania* Gambia 0 - 0 Tunisia* #TotalEnergiesAFCON2021 - efllivestream0 : Ivory Coast vs Algeria Live Stream??Live:: - TodayHeadline42 : Gambia vs Tunisia LIVE: Stream, score, TV channel, team news CONFIRMED plus Mali vs Mauritania -