Lega Pro, vaccinazione al 99.6% tra i gruppi squadra di Serie C (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il 99.6% tra calciatori e gruppi squadra di Serie C ha iniziato o completayo il ciclo vaccinale. E’ quanto emerge dal webinar organizzato dalla Lega Pro per far conoscere il nuovo protocollo Covid, elaborato dalla Federazione in seguito alla Circolare n. 0000750 del Ministero della Salute dello scorso 18 gennaio. Il protocollo prevede il rinvio delle gare in caso di positività del 35% dei componenti della rosa di ciascun club. “Si ricomincia a giocare. Il ‘maledetto’ covid-19 ci fa soffrire ancora facendoci pagare un prezzo pesante in termini di dolore e di sofferenza economica, ma la Lega Pro, per fortuna, ha una squadra di medici sociali, coordinata dal nostro Consulente dott. Francesco Braconaro, che ci conferisce professionalità e competenza. A tal fine andrebbe riconosciuta ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il 99.6% tra calciatori ediC ha iniziato o completayo il ciclo vaccinale. E’ quanto emerge dal webinar organizzato dallaPro per far conoscere il nuovo protocollo Covid, elaborato dalla Federazione in seguito alla Circolare n. 0000750 del Ministero della Salute dello scorso 18 gennaio. Il protocollo prevede il rinvio delle gare in caso di positività del 35% dei componenti della rosa di ciascun club. “Si ricomincia a giocare. Il ‘maledetto’ covid-19 ci fa soffrire ancora facendoci pagare un prezzo pesante in termini di dolore e di sofferenza economica, ma laPro, per fortuna, ha unadi medici sociali, coordinata dal nostro Consulente dott. Francesco Braconaro, che ci conferisce professionalità e competenza. A tal fine andrebbe riconosciuta ...

Advertising

borghi_claudio : @bertero_g @The_Real_Ref @barbarab1974 @FmMosca Se dovessimo affidarci alla maggioranza parlamentare al momento ess… - LegaProOfficial : ???? Con l’Album @figurinepanini c’è la Digital Collection della #SerieC: presentata ufficialmente una delle grandi n… - PaoloNacarlo : RT @LegaProOfficial: In #LegaPro calciatori e gruppi squadra vaccinati al 99.6% ???? - sportface2016 : #LegaPro, vaccinazione al 99.6% tra i gruppi squadra di Serie C - CarrareseCalcio : RT @LegaProOfficial: In #LegaPro calciatori e gruppi squadra vaccinati al 99.6% ???? -