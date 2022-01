Le criptovalute sono di destra o di sinistra? L'irruzione nella campagna Usa di midterm (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Gradualmente, poi all’improvviso”, scriveva Hemingway. Sta succedendo anche alle criptovalute – e a tutto il mondo riassunto con la parola “crypto”. Dopo anni di crescita, diffusione, polemiche e bolle, ecco che all’improvviso le sorti del “crypto” sembrano già essere un argomento da campagna elettorale. Era forse inevitabile, visto che negli Stati Uniti un cittadino su sei avrebbe investito qualche denaro su almeno una criptovaluta: parliamo di circa 55 milioni di persone, alcune delle quali ripongono sempre più speranze nel settore. Sarà per questo che le elezioni di metà mandato previste negli Stati Uniti per il prossimo novembre, si stanno polarizzando attorno a questo argomento. L’influenza politica del Bitcoin sulla politica agisce a più livelli, a conferma di come le criptovalute abbiano raggiunto un livello endemico ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Gradualmente, poi all’improvviso”, scriveva Hemingway. Sta succedendo anche alle– e a tutto il mondo riassunto con la parola “crypto”. Dopo anni di crescita, diffusione, polemiche e bolle, ecco che all’improvviso le sorti del “crypto” sembrano già essere un argomento daelettorale. Era forse inevitabile, visto che negli Stati Uniti un cittadino su sei avrebbe investito qualche denaro su almeno una criptovaluta: parliamo di circa 55 milioni di persone, alcune delle quali ripongono sempre più speranze nel settore. Sarà per questo che le elezioni di metà mandato previste negli Stati Uniti per il prossimo novembre, si stanno polarizzando attorno a questo argomento. L’influenza politica del Bitcoin sulla politica agisce a più livelli, a conferma di come leabbiano raggiunto un livello endemico ...

