In Germania è iniziato un altro processo per crimini contro l’umanità compiuti durante la guerra in Siria (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mercoledì, in un tribunale di Francoforte, in Germania, è iniziato un processo contro un medico Siriano accusato di aver commesso crimini contro l’umanità durante la guerra in Siria, iniziata nel 2011. È il secondo processo di questo tipo che si Leggi su ilpost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mercoledì, in un tribunale di Francoforte, in, èunun medicono accusato di aver commessolain, iniziata nel 2011. È il secondodi questo tipo che si

Advertising

ilpost : In Germania è iniziato un altro processo per crimini contro l’umanità compiuti durante la guerra in Siria - DIRETTADCM : Alexander #Blessin è il nuovo allenatore del #Genoa. Ma chi è? ?? Nato il 28 Maggio 1973 in Germania, Alexander Bl… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Medico siriano a processo in Germania: è accusato di omicidio e tortura È in… - FrancescoBadal8 : @hpatoio @PastorellaGiu @Azione_it Perché si parla solamente al futuro del nucleare. Le nazioni amiche Francia e Ge… - Serenel73 : RT @Highlander_Ro: @GiulioMarini2 @EU_Commission @ECDC_EU @EU_Health @EU_Justice Per chi, millantava che era tutto finito. Francia diminuis… -