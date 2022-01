Il Doc di Rai 1 sbarca a Sanremo 2022: Luca Argentero super ospite (Di giovedì 20 gennaio 2022) Luca Argentero in questo momento sta riscuotendo un grandissimo successo con la serie Rai Doc – nelle tue mani, un medical dramma giunto alla seconda stagione. Proprio in occasione della conferenza stampa l’attore torinese ha lanciato una provocazione al conduttore di Sanremo 2022: “Visto come ho iniziato questa conferenza stampa potrei anche condurlo il Festival di Sanremo. Scherzo! Non decido certo io. Sarebbe un piacere raccogliere l’invito di Amadeus qualora arrivasse. Mi è già capitato di esserci, sarebbe un bellissimo onore ritornarci”. Amadeus ha accettato l’invito di Luca Argentero? Dopo queste dichiarazioni non è arrivato alcun commento ufficiale da Amadeus. Ma Dagospia ha diffuso la news secondo cui proprio in questi giorni Amadeus potrebbe annunciare come ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 gennaio 2022)in questo momento sta riscuotendo un grandissimo successo con la serie Rai Doc – nelle tue mani, un medical dramma giunto alla seconda stagione. Proprio in occasione della conferenza stampa l’attore torinese ha lanciato una provocazione al conduttore di: “Visto come ho iniziato questa conferenza stampa potrei anche condurlo il Festival di. Scherzo! Non decido certo io. Sarebbe un piacere raccogliere l’invito di Amadeus qualora arrivasse. Mi è già capitato di esserci, sarebbe un bellissimo onore ritornarci”. Amadeus ha accettato l’invito di? Dopo queste dichiarazioni non è arrivato alcun commento ufficiale da Amadeus. Ma Dagospia ha diffuso la news secondo cui proprio in questi giorni Amadeus potrebbe annunciare come ...

