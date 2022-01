Il Comune mette in mora il Napoli: il motivo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Stando a quanto si evince dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è stato messo in mora dal Comune di Napoli a causa della maturazione di un debito relativo al canone per l’utilizzo dell’impianto. Stando alla ricostruzione fornitaci dal quotidiano, infatti, risulterebbe che i partenopei non avrebbero mai pagato il canone per l’utilizzo dell’impianto fino a maturare un debito di €3.409.000. A difesa della società, ci sarebbe la richiesta di rinegoziazione del canone delle ultime due annualità, dati i pochi ricavi da stadio dovuti alla pandemia da Covid-19. Photo: Getty Images – Stadio Diego Armando Maradona Il debito contratto dal Napoli è suddiviso per stagioni: €984.000 per la stagione 2018/2019 €373.448 per la stagione 2019/2020 €1.032.000 per la ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Stando a quanto si evince dall’edizione odierna de Il Mattino, ildi Aurelio De Laurentiis è stato messo indaldia causa della maturazione di un debito relativo al canone per l’utilizzo dell’impianto. Stando alla ricostruzione fornitaci dal quotidiano, infatti, risulterebbe che i partenopei non avrebbero mai pagato il canone per l’utilizzo dell’impianto fino a maturare un debito di €3.409.000. A difesa della società, ci sarebbe la richiesta di rinegoziazione del canone delle ultime due annualità, dati i pochi ricavi da stadio dovuti alla pandemia da Covid-19. Photo: Getty Images – Stadio Diego Armando Maradona Il debito contratto dalè suddiviso per stagioni: €984.000 per la stagione 2018/2019 €373.448 per la stagione 2019/2020 €1.032.000 per la ...

