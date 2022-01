Green pass: Penna (M5s), 'giusto estendere e rafforzarlo, scienza strada maestra' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - “Il MoVimento 5 stelle ritiene che la strada maestra da seguire in questa difficile pandemia è sempre quella della scienza che oggi indica l'importanza fondamentale della vaccinazione come misura per la lotta al virus, unitamente alle misure di protezione individuali e collettive adottate. Perciò sosteniamo questo decreto che estende e rafforza la certificazione Covid, strumento essenziale che ha permesso di evitare nuovi lockdown”. Così Aldo Penna, deputato del MoVimento 5 stelle, nel corso delle dichiarazioni di voto sul decreto Covid-Super Green pass. “I numeri della pandemia, di nuovo in crescita nel nostro Paese - continua il deputato pentastellato - impongono di adottare scelte che la scienza ritiene utili per contenere il contagio e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - “Il MoVimento 5 stelle ritiene che lada seguire in questa difficile pandemia è sempre quella dellache oggi indica l'importanza fondamentale della vaccinazione come misura per la lotta al virus, unitamente alle misure di protezione individuali e collettive adottate. Perciò sosteniamo questo decreto che estende e rafforza la certificazione Covid, strumento essenziale che ha permesso di evitare nuovi lockdown”. Così Aldo, deputato del MoVimento 5 stelle, nel corso delle dichiarazioni di voto sul decreto Covid-Super. “I numeri della pandemia, di nuovo in crescita nel nostro Paese - continua il deputato pentastellato - impongono di adottare scelte che laritiene utili per contenere il contagio e ...

