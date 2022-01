Elezioni Quirinale, Salvini: «Centrodestra unito». Meloni: «Serve vertice, sennò lo chiedo io». Mattarella: «Oggi mio ultimo Csm» Live (Di giovedì 20 gennaio 2022) La partita per il nuovo presidente della Repubblica è entrata nel vivo. Lunedì prossimo ci sarà la prima votazione, nel frattempo le forze in gioco sono al lavoro per riuscire a... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 20 gennaio 2022) La partita per il nuovo presidente della Repubblica è entrata nel vivo. Lunedì prossimo ci sarà la prima votazione, nel frattempo le forze in gioco sono al lavoro per riuscire a...

Advertising

VauroSenesi : #Berlusconi, processo #Ruby ter rinviato per le elezioni al #Quirinale... La mia nuova vignetta, oggi in edicola co… - GuidoDeMartini : ??VEDIAMO SE IL 19 FINISCE LA DISCRIMINAZIONE?? Mercoledì la Corte Costituzionale decide sul ricorso presentato da al… - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - frau_simonetta : RT @LeleCorvi: Pass Oggi per @ilmanifesto —— #vignetta #vignette #ilmanifesto #lelecorvi #italia #presidente #satira #berlusconi #silviobe… - ENRICO27218318 : RT @ImolaOggi: ??L'Alta Finanza 'elegge' il presidente della Repubblica Italiana. Financial Times: Draghi al Quirinale (dove sono i buffoni… -