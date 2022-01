Elezione Quirinale, Toti: "Con Renzi obiettivi comuni. Alternativa a Berlusconi? Aspettiamo" (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 19 gennaio 2022 "Penso che l'obiettivo di Italia Viva sia di dare equilibrio pragmaticità alla politica italiana e di spostare l'asse delle coalizione verso il centro. Abbiamo alcuni obiettivi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 19 gennaio 2022 "Penso che l'obiettivo di Italia Viva sia di dare equilibrio pragmaticità alla politica italiana e di spostare l'asse delle coalizione verso il centro. Abbiamo alcuni...

TgLa7 : #Ruby ter:difesa Cav,rinvio processo per elezione Quirinale - Agenzia_Ansa : Ruby ter, il processo a Berlusconi è stato rinviato al 16 febbraio. La richiesta è arrivata dalla difesa del leader… - Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - Gb13Giovanna : RT @cicciogia: Ruby ter, difesa Berlusconi: rinvio processo per elezione Quirinale. E da scoiattolo a struzzo è un attimo. - EleonoraGalafa1 : RT @DSantanche: Trame di Palazzo, incontri più o meno segreti, veti. Questa è l’elezione del Presidente della Repubblica in mano ai partiti… -