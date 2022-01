Elezione Quirinale, Salvini: "Berlusconi sarà fondamentale. Proseguo con gli incontri" (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gennaio 2022 "Sto proseguendo gli incontri e la certezza che ho è che il centrodestra ragionerà e voterà compatto e il ruolo di Berlusconi sarà fondamentale" così il segretario della Lega ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gennaio 2022 "Sto proseguendo glie la certezza che ho è che il centrodestra ragionerà e voterà compatto e il ruolo di" così il segretario della Lega ...

Advertising

TgLa7 : #Ruby ter:difesa Cav,rinvio processo per elezione Quirinale - Agenzia_Ansa : Ruby ter, il processo a Berlusconi è stato rinviato al 16 febbraio. La richiesta è arrivata dalla difesa del leader… - Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - Gb13Giovanna : RT @cicciogia: Ruby ter, difesa Berlusconi: rinvio processo per elezione Quirinale. E da scoiattolo a struzzo è un attimo. - EleonoraGalafa1 : RT @DSantanche: Trame di Palazzo, incontri più o meno segreti, veti. Questa è l’elezione del Presidente della Repubblica in mano ai partiti… -