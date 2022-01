De Luca Consulenti lavoro | “Con restyling ammortizzatori sociali più costi e problemi per aziende”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “Con questodeglisi è raggiunto un aumento del costo dele delle complicazioni per ledi cui nessuno sentiva il bisogno. Non è certamente una riforma, è un intervento a cui si può dare un voto vicino all’insufficienza”. Così, Rosario De, presidente della Fondazione studi deidel, ha chiuso il 32° Forum/Fiscale deidel. E secondo De“Non c’è dubbio che il nostro Paese ha un sistema di formazione autonomo rispetto al sistema del. Sono due binari che non si incrociano mai. Le figure che vengono formate dagli istituti tecnici come anche dall’università non hanno ...