Covid, messaggi odio contro Draghi e Biden: individuato canale Telegram no vax (Di giovedì 20 gennaio 2022) messaggi d’odio contro il premier Mario Draghi, il presidente Usa Joe Biden e il fondatore della società Microsoft Bill Gates, ispirati da teorie complottiste no vax’. A rilevare la pubblicazione la Polizia postale e delle Comunicazioni, su delega del Procuratore della Repubblica, nell’ambito del monitoraggio informativo della rete Internet connessa all’attuale mobilitazione contro le misure adottate dal Governo per il contenimento della pandemia da Covid. I poliziotti hanno in particolare individuato un canale Telegram, caratterizzato dalla presenza di numerosi messaggi connotati da ideologie antisemite, da teorie complottiste contrarie ai vaccini, dall’incitamento alla violenza nel corso di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022)d’il premier Mario, il presidente Usa Joee il fondatore della società Microsoft Bill Gates, ispirati da teorie complottiste no vax’. A rilevare la pubblicazione la Polizia postale e delle Comunicazioni, su delega del Procuratore della Repubblica, nell’ambito del monitoraggio informativo della rete Internet connessa all’attuale mobilitazionele misure adottate dal Governo per il contenimento della pandemia da. I poliziotti hanno in particolareun, caratterizzato dalla presenza di numerosiconnotati da ideologie antisemite, da teorie complottiste contrarie ai vaccini, dall’incitamento alla violenza nel corso di ...

