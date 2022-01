Covid in Toscana: 24 morti oggi 20 gennaio (15 uomini e 9 donne). E 13.720 contagi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 24 i morti per coronavirus di oggi, 20 gennaio 2022, in Toscana. Si tratta di 15 uomini e 9 donne con età media di 80 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 8 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Lucca, 6 a Pisa, 3 a Livorno, 2 a Arezzo, 1 a Siena, 1 fuori Toscana. Sono 13.720 i nuovi contagiati (5.894 confermati con tampone molecolare e 7.826 da test rapido antigenico) con età media di 35 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 24 iper coronavirus di, 202022, in. Si tratta di 15e 9con età media di 80 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 8 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Lucca, 6 a Pisa, 3 a Livorno, 2 a Arezzo, 1 a Siena, 1 fuori. Sono 13.720 i nuoviati (5.894 confermati con tampone molecolare e 7.826 da test rapido antigenico) con età media di 35 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma 8 regioni superano la… - FirenzePost : Covid in Toscana: 24 morti oggi 20 gennaio (15 uomini e 9 donne). E 13.720 contagi. - toscanamedianew : Covid, altri 24 morti in Toscana, 1.454 ricoverati - intoscana : I ricoverati con #Covid_19 in Toscana sono 1.454 (13 in più rispetto a ieri), di cui 124 in terapia intensiva (3 in… - LaMartinellaFI : Covid, Toscana vicina agli 8.000 decessi da quando è iniziata la pandemia -