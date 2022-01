Covid, appello delle Regioni al Governo: “Basta con il sistema a colori” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – Superare il meccanismo delle zone a colori e rivedere il conteggio dei contagi Covid non calcolando gli asintomatici. A chiederlo sono le Regioni, secondo le quali in caso bisognerebbe limitarsi a mantenere soltanto la zona rossa. Una delle considerazioni dei presidenti è che con il nuovo scenario non ci siano sostanziali differenze tra zona bianca, gialla e arancione. Queste e altre questioni tecniche sono state discusse nel corso di un incontro con i tecnici del ministero della Salute, a cui hanno partecipato anche il direttore generale della Prevenzione Giovanni Rezza, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli e il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro. A quanto trapela sembra che un confronto sia in programma per la prossima settimana ma tra le Regioni ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – Superare il meccanismozone ae rivedere il conteggio dei contaginon calcolando gli asintomatici. A chiederlo sono le, secondo le quali in caso bisognerebbe limitarsi a mantenere soltanto la zona rossa. Unaconsiderazioni dei presidenti è che con il nuovo scenario non ci siano sostanziali differenze tra zona bianca, gialla e arancione. Queste e altre questioni tecniche sono state discusse nel corso di un incontro con i tecnici del ministero della Salute, a cui hanno partecipato anche il direttore generale della Prevenzione Giovanni Rezza, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli e il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro. A quanto trapela sembra che un confronto sia in programma per la prossima settimana ma tra le...

