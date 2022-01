“Campioni nella Memoria” | la Mostra a Firenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi del palazzo Pegaso, in via dè Pucci 16 a, dal 25 al 31 gennaio, in contemporanea con il Giorno internazionale della, che come ogni anno si celebra il 27 di gennaio, si svolgerà la”, a cui hanno collaborato sia la presidenza del Consiglio regionale della Toscana sia il Coni, che ha concesso il proprio patrocinio. Il titolo del progetto, “”, è già un preludio alla ricchezza del patrimonio esposto, qua sintetizzato e rappresentato in 48 pannelli, ognuno dei quali contiene altrettante storie e immagini di atleti deportati. Alcuni sono morti nei campi di sterminio, altri sono sopravvissuti, diventando così testimoni viventi ...