Camillo Milli è morto | fu il presidente della Longobarda di Oronzo Canà

(Di giovedì 20 gennaio 2022), 92 anni, era ricoverato in una clinica di Genova: l'attore ha recitato in molte commedie all'italiana tra cui il cult L'allenatore nel pallone, Il marchese del grillo e Fantozzi.all'età di 92 anni a Genova, la città in cui si era trasferito da tempo. La notizia è stata diffusa dalla famiglia.era malato ed era ricoverato in un ospedalecittà ligure. L'attore è stato tra i caratteristi più conosciuticommedia all'italiana e viene ricordato per il suo ruolo dinel cult L'allenatore nel pallone. Nato a Milano il l'1 agosto 1929,ha iniziato la sua carriera di attore nel 1951 ...

Advertising

DiMarzio : Addio a #CamilloMilli, il presidente della Longobarda di Lino #Banfi: il ricordo - SkySport : Addio a Camilli Milli: fu il presidente della Longobarda ne 'L'allenatore nel pallone' #SkySport #CamilliMilli… - BrunoGalvan85 : Ci ha lasciato Camillo Milli ovvero il Barambani di Fantozzi e il presidente Borlotti della Longobarda ?? - EntropiaCosmica : È morto Camillo Milli, il presidente Borlotti di Oronzo Canà - - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Camillo Milli, morto a 92 anni l’attore comico milanese: è stato il presidente della Longobarda in “L’allenatore nel pall… -

Ultime Notizie dalla rete : Camillo Milli

morto a Genova dove risiedeva ormai da anni, l'attore. Aveva 91 anni. A darne notizia la famiglia con un breve comunicato. Per gli amanti della commedia italiana anni '80, fu l'inimitabile presidente della Longobarda, il commendator ...L'attore, protagonista della commedia italiana, è morto all'età di 91 anni: ha recitato ne "L'allenatore nel pallone" e in "Centovetrine". Argomenti trattati Morto, protagonista ...L'attore Camillo Milli, 91 anni, è morto a Genova, dove viveva da anni. Era in una clinica per i postumi del virus. Pochi giorni fa si era spenta anche la moglie ...È morto a Genova dove viveva da anni Camillo Milli, protagonista della commedia italiana. Ne dà notizia la famiglia. Da qualche tempo era ricoverato in una clinica di Genova per i postumi del covid.