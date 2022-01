Bambini e Covid, in Bergamasca 13 positivi fra i ricoverati: “Situazione sotto controllo” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Provincia di Bergamo. Su scala nazionale “l’incidenza dei contagi nei Bambini sta aumentando drammaticamente” e “si sta verificando anche un incremento dei ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive”. A lanciare l’allarme è stata la professoressa Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria, che ha invitato a prestare attenzione sull’andamento della pandemia da Covid-19 tra i più piccoli. Secondo i dati disponibili finora, a Bergamo l’andamento dei ricoveri è in controtendenza e il numero dei piccoli degenti è sotto controllo. I Bambini ricoverati all’ospedale Papa Giovanni XXIII ora sono 12, l’età è varia e spazia dai bimbi più piccini ai ragazzini: quelli ospedalizzati a causa del Covid-19 sono un paio, comunque non gravi, mentre gli altri ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Provincia di Bergamo. Su scala nazionale “l’incidenza dei contagi neista aumentando drammaticamente” e “si sta verificando anche un incremento dei ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive”. A lanciare l’allarme è stata la professoressa Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria, che ha invitato a prestare attenzione sull’andamento della pandemia da-19 tra i più piccoli. Secondo i dati disponibili finora, a Bergamo l’andamento dei ricoveri è in controtendenza e il numero dei piccoli degenti è. Iall’ospedale Papa Giovanni XXIII ora sono 12, l’età è varia e spazia dai bimbi più piccini ai ragazzini: quelli ospedalizzati a causa del-19 sono un paio, comunque non gravi, mentre gli altri ...

