Baby Gang e Neima Ezza | i due rapper arrestati per rapina | «Vittime prese a pugni e schiaffi»

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Iventenni Zaccaria Mouhub, in arte, e Amine Ez Zaaraoui, ovvero, sono statidalla Polizia di Stato e dai Carabinieri insieme a un terzo ragazzo di diciotto anni su ordine su ordine del gip di Milano. I tre sono accusati, a vario titolo, di 4 rapine commesse ai danni di ragazzi a Milano e a Vignate (Milano). Secondo il racconto dei fatti contenuto nell’ordinanza le giovani, in tre casi, presso le Colonne di san Lorenzo e in piazza Vetra, a maggio 2021, sono state bloccate e colpite conal petto e conprima di essere derubate delle rispettive collanine d’oro. A luglio, infine, a Vignate (Mi) due persone erano state avvicinate da due giovani, di cui uno armato, che avevano ...

