Aubameyang: «Il mio cuore sta bene, sono tornato a Londra per dei controlli aggiuntivi» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Pierre-Emerick Aubameyang ha rassicurato i suoi tifosi sulle sue condizioni di salute con un post pubblicato su Instagram. L’attaccante dell’Arsenal aveva dovuto lasciare la Nazionale qualche giorno fa, durante la Coppa d’Africa, per delle lesioni cardiache dovute al Covid, o almeno così aveva comunicato la federazione gabonese. Oggi il tecnico del club, Arteta, aveva dichiarato di non conoscere a fondo i motivi del suo ritorno. Nel post sui social, Aubameyang scrive: “sono tornato a Londra per fare alcuni controlli aggiuntivi e sono molto felice di dire che il mio cuore sta assolutamente bene e sono completamente in salute. Ho apprezzato molto tutti i messaggi degli ultimi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Pierre-Emerickha rassicurato i suoi tifosi sulle sue condizioni di salute con un post pubblicato su Instagram. L’attaccante dell’Arsenal aveva dovuto lasciare la Nazionale qualche giorno fa, durante la Coppa d’Africa, per delle lesioni cardiache dovute al Covid, o almeno così aveva comunicato la federazione gabonese. Oggi il tecnico del club, Arteta, aveva dichiarato di non conoscere a fondo i motivi del suo ritorno. Nel post sui social,scrive: “per fare alcunimolto felice di dire che il miosta assolutamentecompletamente in salute. Ho apprezzato molto tutti i messaggi degli ultimi ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: ARSENAL - Aubameyang: 'Grazie per i messaggi, il mio cuore sta bene' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ARSENAL - Aubameyang: 'Grazie per i messaggi, il mio cuore sta bene' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ARSENAL - Aubameyang: 'Grazie per i messaggi, il mio cuore sta bene' - apetrazzuolo : ARSENAL - Aubameyang: 'Grazie per i messaggi, il mio cuore sta bene' - napolimagazine : ARSENAL - Aubameyang: 'Grazie per i messaggi, il mio cuore sta bene' -